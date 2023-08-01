Elektrik kabloları şase yapan otomobil alev topuna döndü

AKSARAY Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan otomobil alev topuna döndü. Sürücünün son anda kurtulduğu yangında otomobil adeta küle döndü.

Olay, Aksaray - Nevşehir Karayolu Çağlayan köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Züriye Kocabaş idaresindeki 07 AUL 159 plakalı Audi marka otomobil Çağlayan köyü mevki 28. kilometrede motor kısmında bulunan kabloların şase yapması nedeniyle duman çıkardı. Dumanı fark eden sürücü hızını azaltırken bu kez ön kaputtan alevler püskürmeye başladı. Aracı hemen sağa çekerek kendini otomobilden aşağıya atan sürücü son anda yanmaktan kurtulurken araç alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etmek istedi. Ancak alevlerin tüm aracı sarması üzerine kimse bir şey yapamadı. Alevlere teslim olan aracın o anki görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Jandarma ekiplerinin yolda güvenlik önlemi aldığı yangının elektrik kablolarının şase yapması sonucu çıktığı belirlendi.