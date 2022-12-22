Elektrik fatura borçları siliniyor mu? Kaç TL'ye kadar elektrik fatura borçları silinecek? Kaç kişinin, kimlerin elektrik borcu silinecek?

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmenin ardından Elektrik fatura borçları siliniyor mu? Kaç TL'ye kadar elektrik fatura borçları silinecek? Merak edildi.

Elektrik faturası borçları siliniyor mu? Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmenin ardından Elektrik fatura borçları siliniyor mu? Kaç TL'ye kadar elektrik fatura borçları silinecek? Merak edildi. İşte detaylar...

ELEKTRİK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiren torba teklife göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Böylece 55 bin kişinin ödemesi gereken 624 milyon liradan vazgeçilecek.

TEDAŞ BORÇLARI SİLİNİYOR

Buna göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Yaklaşık 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borcu böylece silinmiş olacak. Elektrik borçlarının silinmesinin yanı sıra borçların yapılandırılması da sağlanacak. Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış TEDAŞ alacakları yapılandırılabilecek.

BAKANLIĞA EK BORÇLANMA YETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor.