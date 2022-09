Elektriğin performansla dansı: Mercedes-AMG C 63 SE Performance

Tamamen elektrikli model gamıyla dikkatleri üzerine çeken Mercedes-Benz'in ardından Mercedes-AMG de elektrik takviyeli yüksek performans modelinin örtüsünü kaldırdı.

Son yıllarda peş peşe tanıttığı tamamen elektrikli modelleriyle yeni vizyon ve gelecek stratejisi kapsamında önemli bir atak gerçekleştiren Mercedes-Benz'in ardından şimdi de sahneye Mercedes-AMG çıktı.

Elektrik enerjisini yüksek performanslı otomobillere uygulamaya başlayan Mercedes-AMG, hibrit sisteme sahip Mercedes-AMG C 63 SE Performance modelini online lansman etkinliğiyle tanıttı.

İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve kısa sürede kendi özel hayran kitlesini oluşturan C63, kendisiyle bütünleşen V8 motorlar da dahil olmak üzere çok fazla değişim ve yenilikle çıtayı daha da yükseltirken, yüksek performanslı bir hibrit model olarak karşımıza çıkıyor.

Modelde artık V8 motor yerine 2.0 litrelik dört silindirli içten yanmalı bir motor yer alırken, bu yeni motor, arka aksa yerleştirilen iki vitesli bir elektrik motoru ve yine kendisini kanıtlamış elektrikli turboşarj sistemiyle destekleniyor.

AMG'nin 55 yıllık tarihinde pek çok ilke imza attığı modelde Formula 1 yarışlarında geliştirilen hibrit sistem teknolojisi kullanılıyor. Ön tarafa uzunlamasına monte edilen yeni motor ve arka akstaki elektrik motoru birlikte 680 HP güç ve 1020 NM tork değeriyle V8 motorları aratmayacak bir performansa imza atıyor. Bu arada benzinli motorun tek başına 476 HP güç üretebildiğini de belirtmekte yarar var.

Formula 1'de olduğu gibi turboşarjın elektrik desteği, yanmalı motorun turbo gecikmesini ortadan kaldırıyor. Elektrikli güç aktarma sistemi ve 400 voltluk yüksek performanslı akü, AMG'ye özel, şirket içi geliştirmeler olarak dikkat çekiyor. Affalterbach imzalı geliştirmeleri vurgulamak adına motor kaputunda Affalterbach yazılı bir logo yer alıyor. Tıpkı Formula 1'de olduğu gibi, pil, hücrelerin yenilikçi doğrudan soğutulmasıyla hızlı güç çıkışı ve çekiş için özel olarak tasarlanmış. Gücün üçte birini sağlayan elektrikli motor, 6.1 kWh'lik batarya ile kullanılıyor. 204 HP güç üreten elektrik motoru ile araç, elektrik modunda 13 km. yol alabiliyor.

Bu özel hibrit sistemin birlikte çalışmasının bir sonucu olarak Mercedes-AMG C63 SE Performance, 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede gerçekleştiriyor ve son hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış. Ancak isteğe bağlı olarak bu hız sınırı kaldırılarak, müşteriye Sedan versiyonda 280 km/s, Estate versiyonda ise 270 km/s son hıza ulaşma imkanı sunuluyor.

Bu yüksek performans aracının hibrit sistem sayesinde ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de ortalama 6.9 litre ile oldukça dikkat çekici. Tabi bu değerin sakin bir kullanımla elde edilebileceğini de unutmamak gerek.

Sedan ve Estate olarak aynı anda piyasaya sürülen yeni model serisinde bu modelde ilk kez kullanılan, tam değişken dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ öne çıkıyor. Akıllı dört tekerden çekiş sisteminin yanı sıra modelde daha fazla sürüş keyfi için Drift Modu da yer alıyor. Buna ek olarak, bu segmentteki bir diğer benzersiz özellik olan aktif arka aks yönlendirmesi ise standart olarak sunuluyor. Modelde 9 ileri kademeli çok zamanlı vites kullanılıyor.

Çarpıcı ön rüzgarlıkla dinamik tasarım

Yeni C 63 S'nin tasarımı, daha kaslı oranlarıyla Mercedes-Benz C-Serisi'nden farklı. Sedan ve Estate modellerinin her ikisi de kapsamlı bir şekilde modifiye edilmiş bir AMG gövdesine dayanıyor. Ön uç 50 milimetre daha uzun ve ön kanatlar daha geniş. Sonuç olarak, genel dış boyutlar Mercedes-Benz C-Serisi'nden önemli ölçüde farklı. Uzunluk açısından, Sedan ve Estate ekstra 83 milimetre daha uzun. Ön aksta daha geniş iz genişliği, önde 76 milimetre daha fazla toplam genişlik sağlıyor. Dingil mesafesi 10 mm büyürken, Yeni C 63 S güçlü, gergin ve kaslı bir görünümle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

C 63 S'ye özel yeni bir ayırt edici özellik, iki güç kubbesine zarif bir şekilde geçiş yapan kaputun ortasındaki ince hava çıkışı. Mercedes-AMG üretim modelinde ilk kez siyah AMG amblemli yuvarlak bir rozet, Mercedes yıldızının yerine motor kaputunda defne çelengi taşıyor. Diğer tipik detaylar arasında dikey desteklere sahip AMG'ye özgü radyatör ızgarası ve jet kanatlı tasarımlı AMG ön rüzgarlığı yer alıyor. Büyük hava giriş ızgaraları ve hava perdeleri, hava akışını özel olarak çeşitli işlevlerine yönlendiriyor. Elektronik olarak kontrol edilen iki Hava Paneli (radyatör ızgarasının arkasında ve ön rüzgarlıkta) havanın gerektiği gibi ayarlanmasına olanak tanıyor.

Uyumlu yan etekler, büyük difüzörlü arka rüzgarlığın yanı sıra iki trapezoid, dıştan nervürlü çift egzoz çıkışı tasarımı tamamlıyor. Kanatlardaki E Performance rozeti, hibrit sürüşe vurgu yapıyor. Model, standart olarak 19 inçlik AMG hafif alaşım jantlar ve karma lastiklerle geliyor. İsteğe bağlı 20 inç jant da alınabiliyor.

Şık iç mekan ve yeni nesil AMG Performance koltuğu

İç mekanda, özel döşeme düzenine ve ayırt edici bir dikiş desenine sahip AMG spor koltuklar, sıra dışı bir ambiyans oluşturuyor. Özel renkler ve ön koltuk başlıklarında kabartmalı AMG amblemi bulunan çeşitli napa deri döşemeler, C 63 S'nin hem sportif hem de lüks yanını vurguluyor.

Tamamen yeniden tasarlanmış ikinci nesil AMG Performance koltuk opsiyonel olarak sunuluyor. Koltukların en dikkat çeken özelliği ise daha iyi havalandırmaya izin veren ve ağırlıktan tasarruf sağlayan açıklıklara sahip koltuk yan destekleri. Nappa deri döşeme seçilirse, bunlar ayrıca ekstra vurgu olarak zıt bir renge sahip oluyor. Sırtlığın şekli aşağıya doğru inceliyor. AMG logosu ise entegre koltuk başlığının altındaki mat krom açıklıkların arasına yerleştirilmiş.

Hibride özel ekranlara sahip MBUX multimedya sistemi

MBUX bilgi-eğlence sistemi, AMG'ye ve hibrite özel çeşitli ekranlar ve işlevler içeriyor. Gösterge panelindeki özel ekranlar, orta konsoldaki dikey yönlendirmeli multimedya merkezi ekranı ve isteğe bağlı baş üstü ekranından oluşan sistem, dijital bir kokpit ortamı sunuyor.

Gösterge panelinin görünümü, farklı ekran stilleri ve ayrı ayrı seçilebilen ana görünümlerle kişiselleştirilebiliyor. AMG'ye özgü Supersport stili, dikey bir menü yapısı aracılığıyla çeşitli içerikleri görüntüleme seçeneği sunuyor. Bunlar, hibride özgü sıcaklıklara sahip bir menüyü veya süspansiyon veya şanzıman için mevcut ayarları görüntüleyen bir kurulum menüsünü içeriyor. Ek olarak, sürücü Supersport tarzında bir navigasyon haritasına veya tüketim verilerine sahip olabiliyor.

Head-up display ise Race ve Supersport gibi AMG'ye özgü ekran stilleri sunuyor. Bunlara gösterge panelindeki ana menüden erişilebiliyor. Multimedya ekranındaki yüksek kaliteli grafikler ayrıca tüm tahrik sisteminin güç akışı, motor devri, güç, tork ve elektrik motorunun sıcaklığı ve ayrıca akü sıcaklığı gibi ayrıntıları AMG'ye özgü bir şekilde görselleştiriyor. Ayrıca AMG DYNAMIC SELECT sürüş programları için kısayol düğmesi de yer alıyor. Yarış pistinde kullanım için veri kaydedici olan AMG TRACK PACE de yine sisteme entegre edilmiş. Yazılım, bir yarış pistinde sürerken hız, hızlanma, direksiyon açısı ve fren pedalı çalıştırma gibi 80'den fazla araca özel veriyi saniyede on kez kaydediyor. Ayrıca tur ve sektör süreleri de görüntüleniyor.

Kendine özgü çift kollu tasarımı ve kusursuz bir şekilde entegre edilmiş kontrol düğmeleriyle standart AMG Performance direksiyon simidi modelde yer alıyor. Önemli sürüş fonksiyonları ve tüm sürüş modları, sürücünün ellerini direksiyondan çekmesine gerek kalmadan kontrol edilebiliyor. Yeni bir özellik olarak, direksiyon simidi düğmeleri aracılığıyla hibrit sürüşün rejenerasyon seviyelerini de seçmek mümkün.

Modelde Elektrikli, Konfor, Pil Tutma (Battery Hold), Spor, Sport+, RACE, Kaygan Zemin ve Bireysel (Individual) olmak üzere sekiz farklı AMG DYNAMIC SELECT sürüş modu bulunuyor. Sürüş modları, sürüş sisteminin ve şanzımanın tepkisi, direksiyon karakteristikleri, süspansiyon sönümlemesi veya ses gibi önemli parametreleri ayarlıyor. Elektrik motorunun takviye gücü de seçilen sürüş programına bağlı olarak değişiyor. Modlar, orta konsoldaki ekran veya AMG direksiyon simidi düğmeleri aracılığıyla seçilebiliyor. Bununla birlikte, tüm programlarda 150 kW'lık bir takviye ile elektrik motorunun tepe gücü, herhangi bir zamanda kick-down fonksiyonu aracılığıyla devreye alınabiliyor.

Tüm sürüş koşullarında yeni ses deneyimi

Tamamen elektrik gücüyle sürerken, yasal olarak gerekli olan Akustik Araç Uyarı Sistemi, aracın yaklaşmakta olduğu konusunda çevreyi uyarıyor. Özel olarak oluşturulmuş, düşük frekanslı ve hız ayarlı bir AMG sesi, önde bir hoparlör ve arkada iki hoparlörlü bir soundbar aracılığıyla dışarıya veriliyor. Ses, yolcular için akustik geri bildirim olarak iç mekanda da düşük bir seviyede duyulabiliyor. Avrupa Birliği'nde sistem 20 km/s'ye kadar, ABD'de ise yaklaşık 30 km/s hıza kadar devrede oluyor. Dileyen herkes elektrikli sürüş sesini daha yüksek hız aralıklarında da deneyimleyebiliyor.

Ayrıca AMG geliştiricileri, müşterilere daha gelişmiş bir ses deneyimi sunuyor. Bu amaçla, egzoz sistemindeki bir basınç sensörü aracılığıyla içten yanmalı motorun gerçek sesini kaydediyor ve eğlence ses sistemi aracılığıyla iç mekana yayılmadan önce daha da zenginleştiriyor ve böylece tipik AMG sesini ilk başta deneyimlemeyi mümkün kılıyor.

Bununla birlikte hibrit sürüş, dinamik yol tutuş kontrolü açısından da faydalar sağlıyor. ESP'nin fren müdahalesi yerine, elektrik motoru, tekerlek çok fazla kayma sinyali verdiğinde çekişi de kontrol edebiliyor. Bunu yapmak için akıllı kontrol sistemi, sınırlı kaymalı arka diferansiyel aracılığıyla tekerleğe aktarılan elektrik motorunun tahrik torkunu azaltıyor. Sonuç olarak, ESP'nin müdahale etmesine gerek kalmıyor veya daha geç müdahale ediyor.

>