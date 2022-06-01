Elektriğe zam var mı? Elektriğe zam gelecek mi, geldi mi? Elektriğe zam ne zaman geldi? - Haberler

Elektriğe ve doğalgaza zam yapıldı. 1 Haziran 2022 itibariyle doğalgaza ve elektriğe zam yapıldı. Haziran ayından itibaren zam yapılan doğalgaz da geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim tarifeleri belirlendi. Vatandaşların merak ettiği, elektriğe zam var mı? Elektriğe zam gelecek mi, geldi mi? Elektriğe zam ne zaman geldi? sorularına yanıt arıyor. Elektriğe zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

ELEKTRİĞE ZAM VAR MI?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak tespit edildi.

ELEKTRİĞE ZAM NE ZAMAN GELDİ?

Elektrikte mesken abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

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