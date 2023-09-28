Elektriğe yüzde 20 zam mı geldi? ELEKTRİĞE ZAM! Elektriğe yapılan zam kimleri etkileyecek?
Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20'la kullanacak. Peki, Elektriğe yüzde 20 zam mı geldi? Elektriğe yapılan zam kimleri etkileyecek? merak ediliyordu. İşte, Elektriğe zam mı geldi? Detaylar...
Elektriğe zam mı geldi? Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20'la kullanacak. Peki, Elektriğe yüzde 20 zam mı geldi? Elektriğe yapılan zam kimleri etkileyecek? merak ediliyordu. İşte, Elektriğe zam mı geldi? Detaylar haberimizde...
1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Öte yandan konutlarda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut abonelerine zam uygulanmayacak. 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.
Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.