Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20'la kullanacak. Peki, Elektriğe yüzde 20 zam mı geldi? Elektriğe yapılan zam kimleri etkileyecek? merak ediliyordu. İşte, Elektriğe zam mı geldi? Detaylar...

Elektriğe yüzde 20 zam mı geldi? ELEKTRİĞE ZAM! Elektriğe yapılan zam kimleri etkileyecek?

Elektriğe zam mı geldi? Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20'la kullanacak. Peki, Elektriğe yüzde 20 zam mı geldi? Elektriğe yapılan zam kimleri etkileyecek? merak ediliyordu. İşte, Elektriğe zam mı geldi? Detaylar haberimizde...

ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ?

1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Öte yandan konutlarda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

KONUT ABONELERİNE ZAM YOK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut abonelerine zam uygulanmayacak. 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.

SANAYİ VE TİCARETHANELER İÇİN YÜZDE 20 ZAM

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.