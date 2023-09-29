Elektriğe zam yapılması ve elektrik zamlı fiyatı ne zaman geçerli olacağı merak ediliyor. Sanayi ve ticarethane elektrik birim fiyatı ne kadar oldu ve elektrikte Ekim tarifesi ne kadar araştırılıyor. Elektriğe zam yapılmasının ardından ne zaman geçerli olacağı gündeme geliyor. Peki, Elektriğe ne kadar zam geldi? Zamlı elektrik tarifesi ne zaman başlıyor? Sanayi ve ticarethane elektrik birim fiyatı ne kadar oldu?

Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektrik zammı ne zaman geçerli olacak? Sanayi ve ticarethane elektrik birim fiyatı ne kadar oldu?

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. Elektrik zammı ne zaman geçerli olacak ve Sanayi ve ticarethane elektrik birim fiyatı ne kadar oldu merak ediliyor. Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektrik zammı ne zaman geçerli olacak? Sanayi ve ticarethane elektrik birim fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Ayrıca, konutlarda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

ELEKTRİK ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20 zamla kullanılacaktır.

SANAYİ VE TİCARETHANE ELEKTRİK BİRİM FİYATI NE KADAR OLDU?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut abonelerine zam uygulanmayacak. 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.