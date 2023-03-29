Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün "Müjdemi paylaşmak istiyorum" diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında elektrikte indirime gidileceğini açıklamasının ardından Elektriğe ne kadar indirim geldi? Elektriğe yüzde kaç indirim geldi, ne zaman indirim gelecek? merak edildi.

Elektriğe ne kadar indirim geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün "Müjdemi paylaşmak istiyorum" diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında elektrikte indirime gidileceğini açıklamasının ardından Elektriğe ne kadar indirim geldi? Elektriğe yüzde kaç indirim geldi, ne zaman indirim gelecek? merak edildi. Detaylar...

ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde ise nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİĞE YÜZDE 15 İNDİRİM

Nisan ayında elektrikte indirime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.