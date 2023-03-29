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Elektriğe indirim var mı? Elektriğe indirim yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Böylece merak edilmekte olan Elektriğe indirim var mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Elektriğe indirim var mı? Elektriğe indirim yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, konuşmasının başlarında "Müjdemi paylaşmak istiyorum" diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Elektriğe indirim var mı? Elektriğe indirim yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

ELEKTRİĞE İNDİRİM VAR MI?

Nisan ayında elektrikte indirime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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