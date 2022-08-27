Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında, nereli? Elçin Sangu hayatı ve biyografisi! Elçin Sangu Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Elçin Sangu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Elçin Sangu hakkında merak edilenler. Elçin Sangu hayatı ve biyografisi. Elçin Sangu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Elçin Sangu merak konusu oldu. İşte Elçin Sangu hakkında merak edilen Elçin Sangu kimdir, Elçin Sangu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ağustos 1985

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli:İzmir

Boy: 1,69 m

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle tanındı. 2012-2013 yılları arasında Aşk Kaç Beden Giyer'de Nehir'i canlandırdı. 2013'ten 2014'e kadar Güney Kore televizyon dizisi I'm Sorry, I Love You'nun Türk uyarlaması olan Bir Aşk Hikâyesi'nde Eda olarak rol aldı. 2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da canlandırdı. 2015 yılında atv dizisi Sevdam Alabora'yı takiben, aynı yıl büyük çıkışını Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve Sangu'nun performansı beğeni topladı.[9] 2017 yılında Sangu'nun Kanal D'de yayınlanacak yeni bir dizide yer alması beklendiği açıklandı. Ayrıca aynı yılın Ağustos ayında Sangu'nun Barış Arduç ile Mutluluk Zamanı (önceki adıyla Yanımda Kal ve Gitme Sen!) adlı sinema filminde yer alacakları duyuruldu.

ELÇİN SANGU INSTAGRAM HESABI

Elçin Sangu Instagram hesabı "elcinsangu" 8 milyon takipçisi bulunuyor.