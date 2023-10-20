Elbistan Tava tarifi! MasterChef Elbistan Tava nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Elbistan Tava hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Elbistan Tava hazırladı. Peki, Elbistan Tava nedir? Elbistan Tava nasıl yapılır? Elbistan Tava nedir?

Trakya mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Elbistan Tava ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Elbistan Tava nasıl yapılır? Elbistan Tava nedir? Elbistan Tava nasıl yapılır, Elbistan Tava yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Elbistan Tava yapıldı, evde klasik Elbistan Tava yapıldı! İşte en güzel Elbistan Tava!

ELBİSTAN TAVA TARİFİ!

Elbistan tava tarifi için aşağıdaki malzemeleri temin etmeniz gerekmektedir:

500 gram dana eti

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Tarif

İlk olarak dana etini yıkayıp suyunu süzdürün ve ardından ufak ufak doğrayın.

Doğradığınız etleri bir tavaya alın ve üzerine sıvı yağ ekleyin. Etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

Etler piştikten sonra üzerine domates ve biber salçasını ekleyin. Salçaları kavurduktan sonra ince doğradığınız soğanları da ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.

Soğanlar pembeleştikten sonra doğradığınız yeşil biberleri de ekleyin ve bir süre daha kavurun.

Ardından üzerine ince doğranmış domatesleri ekleyin ve tüm malzemeler birbirine karışana dek kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Son olarak baharatları ve tuzu ekleyin ve karıştırın. Sosunuz hazır!

Sosu hazırladıktan sonra ayrı bir tavada etleri kızartın. Etlerin her iki tarafını da güzelce kızarttıktan sonra servis tabağına alın.

Son adımda etlerin üzerine hazırladığınız sosu dökün ve servis yapın.

Son uç

Elbistan tava tarifi ile damaklarınızı şenlendirecek bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Özellikle et sevenler için ideal bir tarif olan Elbistan tava, özel sosu ve baharatlarıyla adeta bir şölen sunmaktadır. Siz de bu muhteşem lezzeti evinizde denemek için yukarıdaki tarifi takip edebilirsiniz. Afiyet olsun!