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Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan'ta 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan'ta 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elbistan'nın nerede olduğu merak edildi. Peki, Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan'ta 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı.Peki, Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan'ta 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte detaylar haberimizde...

Eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ili ve en kalabalık on sekizinci kenti olan Kahramanmaraş'ın büyük ilçelerinden biri Elbistan'dır.

Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan nerede? Kahramanmaraş Elbistan'ta 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah 04.17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7,7 olarak revize edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 7.6 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş Elbistan Kandilli Deprem Gündem Yaşam Haberler

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