Elbistan'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti. İbrahim Orman'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine çarptı. Sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Orman'ın (58) kullandığı 35 NHC 12 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp devrilerek bir evin bahçesine çarptı.
Sağlık ekiplerince otomobilden çıkartılan Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Orman'ın cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil