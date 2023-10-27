Elbistan'da dar gelirli depremzedelere 40 konut yapılıyor

6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, dar gelirli depremzedelere 40 konut yapılıyor.

Elbistan Belediyesi ve kentteki iş insanlarının destekleriyle dar gelirli depremzedelerin konut sahibi olması amacıyla Karaelbisan Mahallesi'nde 2 bloktan oluşacak 40 konutun ilk harcı döküldü.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan zemin artı 4 kat şeklinde yapılan konutlar, noter huzurunda çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da afet nedeniyle birçok iş yeri ve konutun yıkıldığını ifade eden Gürbüz, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını dile getirdi.

Belediye öncülüğünde dar gelirli depremzedelere yönelik çalışma başlattıklarını anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Depremde çok can kayıplarımız oldu. İşletme ve konutlarımızı maalesef büyük oranda kaybettik. Depremin ardından depremzede vatandaşlarımız için TOKİ harekete geçti. Bizler de vatandaşlarımıza şu taahhüdü vermiştik, 'Kimse açıkta kalmayacak, herkesin mutlaka başını sokacağı bir konutu olacak.' TOKİ'miz bir taraftan hak sahibi olan vatandaşlarımız için konut üretirken diğer taraftan depremi burada en ağır şekilde yaşamış, eşya ve canlarını kaybetmiş ama hak sahibi olamamış vatandaşlarımız vardı. Kollarımızı onlar için sıvadık. Dedik ki 'Elbistan'da kimse yuvasız kalmasın, herkesin bir yuvası olsun' o nedenle 40 konutun temelini burada atacağız. Yer seçimini yaptığımız alan mikro bölgeleme çalışmalarında en uygun görülen yerlerden bir tanesi. Zemin artı 4 kat şeklinde 2 blok yapılacak. Bu anlamda hak sahipliği konusunda bize müracaat edecek kardeşlerimizi de noter huzurunda çekilecek kurayla belirleyeceğiz."

Gürbüz, projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından yeni projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.