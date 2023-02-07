Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. Yaşanan doğal afetin ardından ise Elbistan Belediye Başkanı kim? Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kimdir, hangi partiden? soruları aratıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 419'a yükselirken, 20 bin 534 kişi ise yaralandı. Öte yandan 5 bin 775 binanın yıkıldığı, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğu belirtildi. Merak edilenler arasında ise Elbistan Belediye Başkanı kim? Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kimdir, hangi partiden? soruları yer aldı.

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Elbistan Belediye Başkanı görevini Mehmet Gürbüz yerine getirmektedir.

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?

1977 yılında Elbistan'da doğdu. 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisansını tamamladı.

2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünden Ekonomi master'ı yaptı. 2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı. 13 yıl boyunca İller Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Mekânsal Planlama Daire Başkanı, Başkan yardımcısı ve çeşitli idari görevlerde bulundu. 2019 yılı yerel seçimler sonucu Elbistan Belediye Başkanı seçilen Mehmet GÜRBÜZ, evli ve üç çocuk babasıdır.