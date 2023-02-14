Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Kilis'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Elbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Elbeyli nerede? Elbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Elbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis'te da birçok yerde deprem hissedildi. Kilis'in Elbeyli ilçesi merak edildi. Peki, Elbeyli nerede? Elbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Elbeyli ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ELBEYLİ NEREDE?

Elbeyli, Kilis ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 5.841

Yüzölçümü: 207 km² (79 mil²)

ELBEYLİ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Kilis'de yer alan Elbeyli ilçesinin nüfusu 5.841'dir.

ELBEYLİ HANGİ İLE BAĞLI?

Elbeyli, Kilis ilinin bir ilçesidir.

Oğuzlar'ın, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen aşiretine mensup yörükler tarafından kurulmuştur. Bu Türkmen aşiretine mensup insanların Türkiye'de ve Suriye'de değişik yerleşim yerleri mevcuttur. Elbeyli İlçesi, 1040 ve 1157 tarihleri arasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu hâkimiyetindeyken, sırasıyla İlhanlılar ve Dulkadiroğluları egemenliğine geçmiş, 1516'da Mercidâbık Muharebesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Suriye'nin Cerablus kazasına bağlı bir köy iken, Misak-ı Milli'den sonra Cerablus Suriye sınırları içerisinde kalınca 1931 yılında köy olarak Gaziantep'in, Kilis ilçesine bağlanmıştır. 1946 yılında, ilçe yapılan Oğuzeli'ne bağlanmış, 1995 yılında da Kilis'in il olmasıyla ilçe olarak tekrar Kilis iline bağlanmıştır.

Elbeyli ilçesinin köy konumundayken ismi "Alimantar" idi.

Elbeyli'nin güneyinde Suriye, kuzeyinde Gaziantep merkezi, doğusunda Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi, batısında ise Kilis ili ile sınır komşusudur.

Arazi yapısı düz ve ovadır, dağ ve tepeler bulunmamaktadır. Denizden yüksekliği 650 metre, yüzölçümü 262 km²'dir. Arazi görünüm olarak çıplak, orman ve ağaç topluluklarına rastlanmamaktadır. Arazinin bitki örtüsü genellikle otsu bitkiler yani bozkırdır.

Ekonomik durum

İlçe merkez ve köylerinde halkın büyük çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. İlçe halkı, geçimini büyük oranda çiftçilik ve hayvancılık ile sağlamaktadır.

Tarım

İlçemizde halkın %90'ı geçimini tarım ve hayvancılıkla temin etmektedir. Tarımdan elde edilen ortalama gelir dekar başına; buğday 200–250 kg (sulu alanda 350–400 kg), mercimek 100–150 kg. Antepfıstığı 100 kg civarındadır.

İlçede tarım sektöründe 1.252 aile çalışmaktadır. 2005 Yılında 943 çiftçimiz çiftçi kayıt sistemi ve doğrudan gelir desteğine başvurmuş olup hâlen çalışmalar devam etmektedir.

Nüfus

İlçe merkezinin nüfusu 2.034, bağlı köylerin nüfusu ise 3.807 olup, toplam nüfus 5.841'dir. Nüfusun büyük çoğunluğu çiftçilikle uğraşmaktadır.