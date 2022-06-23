Elbet sözleri! Sagopa Kajmer & Ramiz - Elbet şarkı sözleri! 'Elbet' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...

Sagopa Kajmer & Ramiz - Elbet şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELBET ŞARKI SÖZLERİ

Bu hayat bize bir gün bakar elbet

Bi' üşütür bir yakar elbet

Ruhumuz darmadağın, paramparça

Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet

***

Bu hayat bize bir gün bakar elbet

Bi' üşütür bir yakar elbet

Ruhumuz darmadağın, paramparça

Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet

***

Kötüye tamah, yok öyle yağma

Düşmekten üstüm başım yama

Kızmış duama, tuzmuş yarama

En zayıf anımda sızmış rüyama

***

Kefil günaha, esir zamana

Kime gülersen vezir dünyana

Hepsi Polyanna, tapar yalana

Direniyorum istilana

***

Eli kolu yara bere, kaderine gidiyo'du yine bu çocuk (yine bu çocuk)

Oluk oluk kanıyo'du, damarına düğüm atar, içi de buruk (içi de buruk)

Kırık bi' saat gibi ölüme konuk, kafası bozuk (kafası bozuk)

Yarası kabuk, yarısı alev, yarısı barut

***

Anlık bi' karar, mahvetmem

Sanırım kendimi affetmem

Düştükçe kadere küfretmem

Tüm doğrularımı keşfetmem

***

40 odada bi' beden hapsetmem

Azrailim ama centilmen

Hayat ucuz, paçavra

Yaka paça kadavra (kadavra)

***

Bu hayat bize bir gün bakar elbet

Bir üşütür bir yakar elbet

Ruhumuz darmadağın, paramparça

Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet

***

Bu hayat bize bir gün bakar elbet

Bir üşütür bir yakar elbet

Ruhumuz darmadağın, paramparça

Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet

***

Yolum ileri, geçtiğim yolu iki gözümle görerekten

Cadı sepetindeki elmaları tekmeleyerek dökerekten

Şapkasını yakıp saçından sürükleyerek keserekten

Çürük insancıkları eleklerimde eleyerekten

***

Onların farkı yoktu kâğıttan olma kesikten

Yine de üstlerine yürüyen kurşunlar için yardım isterim çelik yelekten

Hayat kimine kavun, kimine bilek kestiren

Ve kimine meltem üfleyip de kimine poyraz estiren

***

Ah, işte böyle

***

Yakar, bir üşütür bi' kaldırır yerden ve düşürür yere

Kime ne yapacağını bilen yok

Bi' tarafım ölse ötekini yaşatırım elden geldiğince

Varım işte olabildiğince

***

Onlar böyle kolayca haklının canını aldıklarında

Nefret ediyorum bunu yaptıklarında

Kandırmayı kolay sandıklarında

Nefret ediyorum kötüler kazandıklarında (word)

***

Bu hayat bize bir gün bakar elbet

Bir üşütür bir yakar elbet

Ruhumuz darmadağın, paramparça

Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet

***

Bu hayat bize bir gün bakar elbet

Bir üşütür bir yakar elbet

Ruhumuz darmadağın, paramparça

Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet

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