Elbet sözleri! Sagopa Kajmer & Ramiz - Elbet şarkı sözleri! 'Elbet' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...
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Sagopa Kajmer ve Ramiz'in birlikte söyledikleri Elbet şarkısı Youtube'da kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmişti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, elbet sözleri nelerdir? Sagopa Kajmer & Ramiz - Elbet şarkı sözleri nedir? Elbet şarkısının sözleri nelerdir?
Sagopa Kajmer & Ramiz - Elbet şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ELBET ŞARKI SÖZLERİ
Bu hayat bize bir gün bakar elbet
Bi' üşütür bir yakar elbet
Ruhumuz darmadağın, paramparça
Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet
***
Bu hayat bize bir gün bakar elbet
Bi' üşütür bir yakar elbet
Ruhumuz darmadağın, paramparça
Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet
***
Kötüye tamah, yok öyle yağma
Düşmekten üstüm başım yama
Kızmış duama, tuzmuş yarama
En zayıf anımda sızmış rüyama
***
Kefil günaha, esir zamana
Kime gülersen vezir dünyana
Hepsi Polyanna, tapar yalana
Direniyorum istilana
***
Eli kolu yara bere, kaderine gidiyo'du yine bu çocuk (yine bu çocuk)
Oluk oluk kanıyo'du, damarına düğüm atar, içi de buruk (içi de buruk)
Kırık bi' saat gibi ölüme konuk, kafası bozuk (kafası bozuk)
Yarası kabuk, yarısı alev, yarısı barut
***
Anlık bi' karar, mahvetmem
Sanırım kendimi affetmem
Düştükçe kadere küfretmem
Tüm doğrularımı keşfetmem
***
40 odada bi' beden hapsetmem
Azrailim ama centilmen
Hayat ucuz, paçavra
Yaka paça kadavra (kadavra)
***
Bu hayat bize bir gün bakar elbet
Bir üşütür bir yakar elbet
Ruhumuz darmadağın, paramparça
Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet
***
Bu hayat bize bir gün bakar elbet
Bir üşütür bir yakar elbet
Ruhumuz darmadağın, paramparça
Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet
***
Yolum ileri, geçtiğim yolu iki gözümle görerekten
Cadı sepetindeki elmaları tekmeleyerek dökerekten
Şapkasını yakıp saçından sürükleyerek keserekten
Çürük insancıkları eleklerimde eleyerekten
***
Onların farkı yoktu kâğıttan olma kesikten
Yine de üstlerine yürüyen kurşunlar için yardım isterim çelik yelekten
Hayat kimine kavun, kimine bilek kestiren
Ve kimine meltem üfleyip de kimine poyraz estiren
***
Ah, işte böyle
***
Yakar, bir üşütür bi' kaldırır yerden ve düşürür yere
Kime ne yapacağını bilen yok
Bi' tarafım ölse ötekini yaşatırım elden geldiğince
Varım işte olabildiğince
***
Onlar böyle kolayca haklının canını aldıklarında
Nefret ediyorum bunu yaptıklarında
Kandırmayı kolay sandıklarında
Nefret ediyorum kötüler kazandıklarında (word)
***
Bu hayat bize bir gün bakar elbet
Bir üşütür bir yakar elbet
Ruhumuz darmadağın, paramparça
Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet
***
Bu hayat bize bir gün bakar elbet
Bir üşütür bir yakar elbet
Ruhumuz darmadağın, paramparça
Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet