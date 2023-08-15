Elbasan Tava tarifi! Masterchef Elbasan Tava nasıl yapılır? Elbasan Tava yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Elbasan Tava hangi yöreye ait?

Masterchef 15 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Elbasan Tava yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Elbasan Tava nasıl yapılır? Elbasan Tava yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Elbasan Tava yemeği tarifi! Elbasan Tava nasıl yapılır? Elbasan Tava yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Elbasan Tava tarifi oldu. Peki en güzel Elbasan Tava yemek tarifi nasıldır? Elbasan Tava yemeği nasıl yapılır? Elbasan Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava nedir, ne demek? Masterchef Elbasan Tava nasıl yapılır? Elbasan Tava hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Elbasan Tava hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

ELBASAN TAVA NEDİR, NE DEMEK? ELBASAN TAVA YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Elbasan Tava, geleneksel bir Arnavut yemeğidir ve genellikle dana eti, sebzeler ve baharatlarla hazırlanır.

ELBASAN TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram dana eti (kuşbaşı doğranmış)

2 büyük soğan (ince doğranmış)

2 büyük domates (rendelenmiş veya doğranmış)

2 yeşil biber (isteğe bağlı, doğranmış)

3-4 patates (yuvarlak dilimlenmiş)

3-4 biber (renkli, dilimlenmiş)

3-4 diş sarımsak (doğranmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz ve karabiber (tatmak için)

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı su veya et suyu

Maydanoz (servis için)

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Dana etini tencereye alın ve biraz su ekleyerek orta ateşte haşlayın. Et haşlandığında suyunu süzün ve bir kenarda bekletin.

Büyük bir tavada sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin.

Doğranmış yeşil biberleri ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Dilimlenmiş patatesleri ve biberleri tencereye ekleyin. Hafifçe karıştırarak sebzeleri yağda çevirin.

Haşlanmış dana etini ekleyin. Tuz ve isteğe bağlı kırmızı pul biberi ekleyin. Karıştırın.

1 çay bardağı su veya et suyunu dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Arada bir kontrol ederek suyunu çekmesine izin verin.

Son olarak doğranmış sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve birkaç dakika daha pişirin.

Servis yapmadan önce maydanoz ile süsleyerek sıcak olarak servis edin.

Elbasan Tava, genellikle sıcak olarak servis edilir ve yanında taze ekmek veya pilav ile servis edilebilir. Afiyet olsun!