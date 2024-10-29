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Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti!

Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Elaziz Belediyespor ve Konyaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın sonucu merakla bekleniyordu. Maç sonucu ve detaylı maç özeti haberimizde yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Elaziz Belediyespor ile Konyaspor, 3. tur maçında Elazığ Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyordu. Peki, Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti!

ELAZİZ BELEDİYESPOR- KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 23 Elazığ FK ile TÜMOSAN Konyaspor Elazığ Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Konyaspor, Elaziz Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti!

Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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