Elazığspor'un stadının yenilenmesinin ardından yeni Elazığspor stadının adı ne? Merak ediliyor ve konuya ilişkin olarak Elazığspor yeni ve eski stadının adı ne? Sorusu da araştırılmakta. Peki, Elazığspor stadının adı ne? Elazığspor yeni ve eski stadının adı ne? Elazığspor'un yeni stadından Atatürk'ün adı çıkarıldı mı?

Elazığspor stadının adı ne? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak edildi ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. 3. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un stadındaki yenileme çalışmaları sonrası stada yeni tabelası asıldı. Tabeladaki isim ise tepki çekti. Peki, Elazığspor stadının adı ne? Elazığspor yeni ve eski stadının adı ne? Elazığspor'un yeni stadından Atatürk'ün adı çıkarıldı mı?

ELAZIĞSPOR STADININ ADI NE?

1974'ten bu yana karşılaşmaların oynanmakta olduğu stadın adı Atatürk Stadyumu'dur. Daha sonrasında yapılan inşaatlar ve yenilemelerin ardından yeni tabelada stat ismine dair isim değişikliği yapıldığı görüldü.

ELAZIĞSPOR YENİ VE ESKİ STADININ ADI NE?

Elazığ'ın 1974'ten bu yana maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu, yeniden inşa edildi ve stada asılan yeni tabelada "Elazığ Stadyumu" yazdığı görüldü. Atatürk adının tabelada yer almaması ise sosyal medyada büyük eleştiri aldı.