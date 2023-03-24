Elazığlı iş insanı Kerim Emin Aslan kimdir?

Kerim Emin Aslan, 28 Haziran 1990 tarihinde İstanbul-Kadıköy'de dünyaya geldi. Elazığlı Nurgül-Fethi Aslan çiftinin iki çocuğundan ilki olan Aslan'ın Sevil isminde bir kız kardeşi var. Genç iş insanı evli ve Ayaz isminde bir erkek çocuğu babası. İlkokulu Mahmut Kemal İnal İlköğretim Okulu, ortaokulu Hüseyin Saim Ekim İlköğretim Okulu, liseyi ise Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde okuyan Kerim Emin Aslan, daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Basın Yayın ve Gazetecilik eğitimi aldı.

PROFESYONEL İŞ HAYATINA FOTOĞRAFÇILIKLA BAŞLADI

İş hayatına henüz lise öğrencisiyken fotoğrafçılık yaparak başlayan Kerim Emin Aslan, ürün, mekân, model ve düğün fotoğrafları çekti. Üniversite yıllarında okul fotoğrafçısı olarak devam ettiği mesleğinde daha sonra Hatay Life için dergi çekimleri yaptı ve Türmatsan adlı matbaa firmasına bağlı olarak çalıştı. Araç kiralamaalım-satım ve gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Kerim Emin Aslan, e-ticaret sektörünün öncü liderlerinden olan bir firmada müşteri ilişkileri uzmanı olarak görev alıyor.

YAPTIĞI YARDIM ÇALIŞMALARIYLA TANINIYOR

Pazarlama stratejisi, çözüm odaklı yaklaşım, öğrenmeyi öğrenme, stres yönetimi ve duygusal esneklik, olumlu düşünme ve etkili iletişim, içimizdeki kahraman psikolojik sermaye güçlendirmesi alanlarında eğitimler alan Aslan, Evim Yuvan Olsun projesine verdiği destekle de adından söz ettirdi. MEB'in Fatih Projesi'nin Ar-Ge aşamasında da görev alan Elazığlı iş insanı, birçok yardım kuruluşu ve derneğe yaptığı maddi manevi desteklerle de tanınıyor. 2000 yılında karate ile başladığı spor hayatına boks ile devam eden Kerim Emin Aslan, çeşitli turnuvalarda şampiyonluklar kazandı. Bağlama çalan, halk oyunlarıyla ilgilenen ve tiyatroya ilgi duyan iş insanı , koyu bir Galatasaray taraftarı.