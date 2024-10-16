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Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
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5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, "Okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler arasında gündem oldu. Malatya ve Elazığ Valilikleri tarafından yapılan açıklamayla, 5 ilde okullar bugün için tatil edildi. Peki, Elazığ'da yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Peki, Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

KORKUTAN DEPREM

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

ELAZIĞ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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