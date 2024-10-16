Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Peki, Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

KORKUTAN DEPREM

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.