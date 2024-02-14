Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli'nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğulu rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki, Elazığ yarın okullar tatil mi? 15 Şubat Perşembe Elazığ okullar yok mu?

ELAZIĞ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli'nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğulu rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15 Şubat eğitim faaliyetleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

YAĞIŞLARIN BAŞLAMA-BİTİŞ ZAMANI

14.02.2024 00:00 - 15.02.2024 05:00

OLUŞMASI MUHTEMEL RİSKLER

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Buzlanma - Don Olayı - Çığ Tehlikesi - Ulaşımda Aksamalar