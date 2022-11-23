Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kura çekilişleri etap etap olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Kura çekimlerinin başlamasının ardından en çok merak edilen sorular arasında Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu da yer aldı. Elazığlı vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Peki, Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ kura çekimi hangi tarihte?

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, başvuruların alınmasının hemen ardından sıklıkla araştırılan ve merak edilen şehirler arasında yer aldı. Etaplarla gerçekleştirilen TOKİ kuralarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte heyecan giderek artıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak konusu olan Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Elazığ TOKİ kura çekimi tarihi!

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 10 ilçede yapılacak olan toplamda 1831 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Elazığ kura çekilişi, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.