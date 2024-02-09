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ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı?

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Deprem konutları için gerçekleştirilmekte olan TOKİ kura çekim işlemlerinde sıra Elazığ ile devam ediyor ve Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Sorusu bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı?

Elazığ TOKİ konutları kura çekimi canlı izleme linki ve nereden izlenir? Sorusu, TOKİ konutları kura çekiminin detaylarını merak etmekte olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu oluyor ve böylece arama motorlarında sık sık araştırılıyor. İlk etapta Hatay ve Gaziantep kura çekimleri ile başlayan işlemler Elazığ ile devam ediyor. Peki, Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı?

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI

Elazığ deprem kura çekim tarihi henüz netleşmedi. TOKİ tarafından yapılacak duyuru ile birlikte Elazığ deprem kura çekim tarihi araştırılıyor. Kura çekimi AFAD'ın resmi Youtube kanalından canlı izlenebilmektedir. Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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