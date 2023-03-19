Bir süredir şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Elazığ'da etkisini gösteren yağış, sel baskınına neden oldu. Elazığ'da sel baskını nerede oldu, yaralı var mı soruları gündeme geliyor. Elazığ sel baskını son dakika haberlerini Haberler.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Peki, Elazığ'da sel baskını nerede oldu, yaralı var mı?

Bir süredir etkili olan sağanak yağışlar seli de beraberinde getirdi. Elazığ sel baskını oldu mu ve Elazığ'da sel baskını nerede oldu, yaralı var mı soruları gündeme geliyor. Elazığ'da şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Elazığ'da sel baskını nerede oldu, yaralı var mı merak ediliyor. Elazığ sel baskını SON DAKİKA! Elazığ'da sel baskını nerede oldu, yaralı var mı? Detaylar Haberler.com'da

ELAZIĞ SEL BASKINI SON DAKİKA

Depremin ağır hasar verdiği Malatya'da şimdi de şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Bir süredir etkili olan sağanak yağışlar seli de beraberinde getirirken, bazı noktalarda dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde heyelan meydana geldi, kayalar yollara düştü. Elazığ'da da yağışlar nedeniyle benzer görüntüler kaydedildi. Yağışların ardından Baskil ilçesinde derelere taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ELAZIĞ'DA SEL BASKINI NEREDE OLDU?

Türkiye'nin doğusunu birkaç gündür şiddetli yağışlar esir aldı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da 18 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel şimdi de Malatya ve Elazığ'da etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Elazığ'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesinde yağışın ardından Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı dereleri taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazilerini de su bastı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.