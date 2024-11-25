Elazığ okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Elazığ'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Yoğun kar yağışının ardından bugün birçok ilde okullar tatil oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Elazığ'da bugün havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu?

16 İLDE OKULLAR TATİL

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt, Tokat, Sinop ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Ülke genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ'da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

26 Aralık Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

11 ŞEHİRDE 'SARI' ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.