Elazığ neden 11. il oldu? Elazığ deprem bölgesi mi? Elazığ afet bölgesi oldu mu?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 35 bin 418 kişi hayatını kaybederken, 105 bin 505 kişi de yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 oldu. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını ümitle sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise Elazığ neden 11. il oldu? Elazığ deprem bölgesi mi? Elazığ afet bölgesi oldu mu? araması yaptı.