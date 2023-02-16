Elazığ neden 11. il oldu? Elazığ deprem bölgesi mi? Elazığ afet bölgesi oldu mu?
Gündem Haberleri
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 35 bin 418 kişi hayatını kaybederken, 105 bin 505 kişi de yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 oldu. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını ümitle sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise Elazığ neden 11. il oldu? Elazığ deprem bölgesi mi? Elazığ afet bölgesi oldu mu? araması yaptı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Merak edilenler arasında ise Elazığ neden 11. il oldu? Elazığ deprem bölgesi mi? Elazığ afet bölgesi oldu mu? soruları yer aldı.
ELAZIĞ AFET BÖLGESİ Mİ?
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
"Çocuklarımız koruma altında, sahipsiz değildir"
"Yağma olayları münferit, algı oluşturulmaya çalışılıyor"
"Bugünkü MYK toplantımız tek gündemle, deprem gündemiyle toplanmıştır"