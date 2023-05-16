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Elazığ milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Elazığ AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Elazığ milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Elazığ AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Elazığ milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Elazığ AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Elazığ milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Elazığ milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Elazığ AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN ELAZIĞ MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Erol Keleş

Ejder Açıkkapı

Mahmut Rıdvan Nazırlı

CHP Milletvekilleri

Gürsel Erol

MHP Milletvekilleri

Semih Işıkver

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