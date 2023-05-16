Elazığ milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Elazığ AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Elazığ milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Elazığ AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
Elazığ milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Elazığ milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Elazığ AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN ELAZIĞ MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Erol Keleş
Ejder Açıkkapı
Mahmut Rıdvan Nazırlı
CHP Milletvekilleri
Gürsel Erol
MHP Milletvekilleri
Semih Işıkver