Elazığ kaç milletvekili çıkarıyor? Elazığ milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Elazığ AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Elazığ milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Elazığ milletvekilleri kimler? Elazığ seçim sonuçları nedir? Elazığ kaç milletvekili çıkarıyor? Elazığ milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Elazığ kaç milletvekili çıkarıyor? Elazığ milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Elazığ milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ELAZIĞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Elazığ'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Elazığ ilinden 5 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
ELAZIĞ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri
Erol Keleş
Ejder Açıkkapı
Mahmut Rıdvan Nazırlı
CHP Milletvekilleri
Gürsel Erol
MHP Milletvekilleri
Semih Işıkver