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Elazığ kaç milletvekili çıkarıyor? Elazığ milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Elazığ AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Elazığ kaç milletvekili çıkarıyor? Elazığ milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Elazığ AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Elazığ milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Elazığ milletvekilleri kimler? Elazığ seçim sonuçları nedir? Elazığ kaç milletvekili çıkarıyor? Elazığ milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Elazığ kaç milletvekili çıkarıyor? Elazığ milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Elazığ milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

ELAZIĞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Elazığ'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Elazığ ilinden 5 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

ELAZIĞ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri

Erol Keleş

Ejder Açıkkapı

Mahmut Rıdvan Nazırlı

CHP Milletvekilleri

Gürsel Erol

MHP Milletvekilleri

Semih Işıkver

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Elazığ Gündem Haberler

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