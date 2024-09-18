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Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak?

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18 Eylül'de Elazığ'da hava durumu merak konusu. Elazığ'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Elazığ hava durumu nedir?

Elazığ hava durumu ve bugün Elazığ'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül Elazığ hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

18 EYLÜL ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ şehrinde 17 Eylül 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 18 Eylül 2024 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 19 Eylül 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 20 Eylül 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek.

Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak?

ELAZIĞ HAVA SICAKLIĞI

Elazığ: 33°C / Parçalı bulutlu

Ağın: 32°C / Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Alacakaya: 29°C / Parçalı bulutlu

Arıcak: 31°C / Parçalı bulutlu

Baskil: 29°C / Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Karakoçan: 31°C / Parçalı bulutlu

Keban: 33°C / Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kovancılar: 31°C / Parçalı bulutlu

Maden: 31°C / Parçalı bulutlu

Palu: 31°C / Parçalı bulutlu

Sivrice: 28°C / Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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