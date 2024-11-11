Elazığ hava durumu 11 Kasım | Bugün Elazığ'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Elazığ'da 15 günlük hava durumu!

Elazığ hava durumu ve bugün Elazığ'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 11 Kasım Elazığ hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

11 KASIM ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ şehrinde 11 Kasım 2024 Pazartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor. 12 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 14 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 14 dereceyi bulacak. 15 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

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