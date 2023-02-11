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Elazığ depremi 2020 'de kaç kişi öldü? 2020 Elazığ depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Elazığ depreminin büyüklüğü ne kadardı?

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Elazığ depremi 2020 'de kaç kişi öldü? 2020 Elazığ depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Elazığ depreminin büyüklüğü ne kadardı?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ile birlikte Elazığ depremi 2020 'de kaç kişi öldü? Gündeme geldi. Geçtiğimiz sene yaşanan depreme dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Elazığ depremi 2020 'de kaç kişi öldü? 2020 Elazığ depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Elazığ depreminin büyüklüğü ne kadardı?

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Elazığ depremi 2020'de kaç kişi öldü? Sorusu, yaşanan Kahramanmaraş depremi ile birlikte tekrar gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Elazığ Sivrice depremi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Elazığ depremi 2020'de kaç kişi öldü? 2020 Elazığ depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Elazığ depreminin büyüklüğü ne kadardı?

ELAZIĞ DEPREMİ 2020'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Elazığ Sivrice'de 2020 yılında meydana gelen depremde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan bilgilere göre 37'si Elazığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybetmiştir. Ayrıca yaşanan depremde 1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralanmış ve bazı binalar ise yıkılmıştı. 24 Ocak 2020 saat 20,55'te gerçekleşen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 6,5 Mw, USGS ise 6,7 Mw olarak açıklanmıştı.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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