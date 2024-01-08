AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Elazığ deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Elazığ kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Elazığ kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19'da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Deprem, kentte panik yarattı.