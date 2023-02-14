Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem şiddeti ne?

Gündem Haberleri

Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem şiddeti ne?

Elazığ deprem oldu mu ve Elazığ'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Asla unutmayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Asla unutmayacağız
Tepki çeken hareket! Ajax'ın kaptanı Tadic, depremzedeler için hazırlanan bandı takmadıTepki çeken hareket! Ajax'ın kaptanı Tadic, depremzedeler için hazırlanan bandı takmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım yapacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım yapacağız
Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu?Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Elazığ'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Elazığ'ın Ağın ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem şiddeti ne?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title