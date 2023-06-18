Elazığ deprem oldu mu ve Elazığ'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Elazığ deprem mi oldu? 18 Haziran Elazığ deprem şiddeti ne? Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından Elazığ'da deprem meydana geldi mi araştırılıyor. Elazığ deprem şiddeti merak konusu oldu. Peki, Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Haziran Elazığ deprem şiddeti ne? Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Malatya bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.