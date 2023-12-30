Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? 30 Aralık Son dakika Elazığ depremleri!

Elazığ deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 30 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Elazığ Merkez'de saat 16.26 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 16.26'da kentin merkezi 4.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı.

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 9,3 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.