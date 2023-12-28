Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık Son dakika Elazığ depremleri!

Elazığ deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 28 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Dün 4.3 büyüklüğünde bir deprem olan Malatya bugün yine sallandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.Bu nedenle Elazığ'da deprem olduğu birçok vatandaş tarafından düşünülmektedir.

AFAD sarsıntının derinliğini 17 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı. Depremle ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." Dedi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün 4.3 büyüklüğünde depremle sallanan kentte, bugün bir kez daha deprem oldu. Saat 12.34 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.