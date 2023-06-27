Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Elazığ depremleri! 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Elazığ deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Elazığ deprem ve AFAD Elazığ'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Elazığ deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Elazığ'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.