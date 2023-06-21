Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 21 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Elazığ'da gün içerisinde birçok deprem meydana geldi. Vatandaşlar artçı depremler nedeniyle Elazığ deprem mi oldu? Sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile anlık bilgi veriyor. İşte Elazığ son depremler...

Elazığ deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 21 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Elazığ 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ELAZIĞ SON DEPREMLER