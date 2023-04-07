Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Elazığ deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Elazığ deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Elazığ 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ELAZIĞ SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL