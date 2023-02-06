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Elazığ deprem mi oldu? 6 Şubat Elazığ'da deprem oldu mu? Güncel depremler listesi! Az önce Elazığ deprem mi oldu?

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Elazığ deprem mi oldu? 6 Şubat Elazığ'da deprem oldu mu? Güncel depremler listesi! Az önce Elazığ deprem mi oldu?

Elazığ deprem oldu mu ve Elazığ'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Elazığ deprem mi oldu? 6 Şubat Elazığ'da deprem oldu mu? Az önce Elazığ deprem mi oldu? İşte, Güncel depremler listesi!

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Güncel depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Elazığ'da deprem mi oldu? sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Elazığ deprem mi oldu? 6 Şubat Elazığ'da deprem oldu mu? Az önce Elazığ deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu.

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Elazığ deprem mi oldu? 6 Şubat Elazığ'da deprem oldu mu? Güncel depremler listesi! Az önce Elazığ deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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