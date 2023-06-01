Elazığ'daki Tarihi Hoca Hasan Hamamı 'Hamam Müzesi' Olarak Turizme Kazandırılacak

ELAZIĞ'da tarihi Harput bölgesindeki 389 yıllık Hoca Hasan Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hoca Hasan Hamamı'nı 'hamam müzesi' olarak Harput turizmine kazandıracağız dedi.

Harput Mahallesi'nin girişine 1632-1634 yılları arasında inşa edilen tarihi Hoca Hasan Hamamı'nın 2021'de başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Yüksek ve görkemli kubbesi ile dikkat çeken tarihi hamamda çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. 44 dönümlük alanda yeşil saha çalışmaları sürerken, restorasyonun tamamlanması ile hamam müze olarak turizme kazandırılacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput'umuzun hem sahip olduğu tarihi mirası gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmak hem de yeni değerler kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimiz hemşehrilerimizden olduğu kadar şehir dışından gelen konuklarımız tarafından da yoğun ilgi görüyor. 'Müzeler Şehri Elazığ' projemiz kapsamında Basın Müzesi ile Musiki Müzesi'ni vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Restorasyon çalışmalarında sona geldiğimiz Hoca Hasan Hamamı'nı da 'hamam müzesi' olarak Harput turizmine kazandıracağız dedi.