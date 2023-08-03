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Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Otomobil Haberleri

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABR 39 plakalı otomobil, alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

İtfaiye Fatih Otomobil Haberler

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