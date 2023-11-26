Elazığ'da seyir halindeki otomobil motorunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Elazığ'da seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 23 BB 021 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı. - ELAZIĞ