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Elazığ'da Otomobil Yan Yattı: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Otomobil Yan Yattı: 2 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Elazığ'da kum birikintisine ve ağaca çarpan otomobil yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da kum birikintisine ve ağaca çarpan otomobil yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DT 449 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kum birikintisine çaptı. Hızını alamayan otomobil ağaca da çarptıktan sonra yan durdu. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Şehir Hastanesi Elazığ Otomobil Haberler

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