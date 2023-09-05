Elazığ'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü
Elazığ'da sürücü R.D.'nin park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmur suyu kanalına düştü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi.
ELAZIĞ'da sürücü R.D.'nin park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmur suyu kanalına düştü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Keban ilçesinde meydana geldi. R.D. yönetimindeki 34 ZC 1079 plakalı otomobili park etmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yağmur suyu kanalına düştü. Otomobil dik şekilde dururken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. R.D., kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil, çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.