Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı

ELAZIĞ'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Selda B. (43), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Selda. B.'nin kontrolünü yitirdiği 23 AZ 996 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Selda B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)