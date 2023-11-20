Elazığ'da meydana gelen kazada bir otomobil, park halindeki bir tırın altına girdi ve kullanılamaz hale geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken bir kişi de yaralandı.

Kaza, Salıbaba Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DPF 256 otomobil, yağmur nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 23 AEE 928 plakalı tırın altına girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ