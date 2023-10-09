Elazığ'da Otomobil Motorundan Çıkan Yangın Korkuttu

Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sanayi Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda akşam saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AU 431 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede otomobil alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.