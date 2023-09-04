Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ